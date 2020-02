Wegen Sturmtief "Sabine" werden zahlreiche Veranstaltungen und Freizeitbeschäftigungen abgesagt: So bleibt in Duisburg der Zoo am Sonntag geschlossen. In Krefeld findet am Montag der Vorlese-Wettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels nicht statt und in Düsseldorf bleibt an beiden Tagen die Flughafenterrasse für Besucher gesperrt.