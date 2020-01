Nach Entscheidung im Bundestag : Für viele Patienten ist die Wartezeit zu lang

Herzchirurg Udo Boeken vom Uniklinikum Düsseldorf sieht mit der abgelehnten Widerspruchslösung eine große Chance vertan. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf 60 Patienten der Uniklinik Düsseldorf warten auf ein Spenderherz. Für einige von ihnen kommt die Hilfe zu spät. Mit der Widerspruchslösung hätten sie eine Chance auf ein normales Leben gehabt, sagt Transplantationsmediziner Udo Boeken.

Ich erinnere mich an einen Familienvater, Anfang 30, mit zwei kleinen Kindern, der einen Monat lang bei uns in der Uniklinik lag. Er hing am Kunstherz, brauchte jeden Tag Dialyse, weil seine Nieren nicht mehr mitmachten. Seine Frau saß zwar jeden Tag an seinem Bett, aber über diese Wartezeit hat er jeden Lebensmut verloren. Dann kam plötzlich die gute Nachricht. Neulich, eineinhalb Jahre nach der Transplantation, kam er uns auf der Station besuchen. Er war kaum wiederzuerkennen: wohlgenährt, fit, glücklich.

Hätten wir ihm nicht helfen können, hätten wir das Organ nicht bekommen, wären die Kinder Halbwaisen geworden. Wenn ich so einen Fall sehe und dann darüber nachdenke, was jetzt im Bundestag entschieden wurde, fehlen mir die Worte. Da werde ich abwechselnd wütend und frustriert.

Der Bundestag hat vor zehn Tagen darüber abgestimmt, wie mit der Organspende in Deutschland umgegangen werden soll. Zwei Gesetzesentwürfe standen zur Abstimmung. Die Abgeordneten haben gegen die doppelte Widerspruchslösung und für die erweiterte Zustimmungslösung gestimmt.

Am liebsten wäre ich mit dem Familienvater zum Bundestag gegangen und hätte den Abgeordneten diesen Mann gezeigt – denn er ist längst kein Einzelfall. Bei Herztransplantationen überleben 80 Prozent der Patienten die ersten fünf Jahre. Dazu muss man sagen, dass das erste Jahr nach einer solchen Operation das entscheidende ist. Wer diese Zeit überlebt, der überlebt meistens auch die nächsten 20 Jahre und mehr. Und dass es diese 20 Prozent der Herzpatienten im ersten Jahr nicht schaffen, liegt auch wieder am Mangel an Organen. Auf rund 9500 Patienten, die auf ein Organ warten, kommen in Deutschland 955 Spender. Weil wir so wenige Organe haben, transplantieren wir vor allem die Kränkesten der Kranken, und nicht auch jene, die noch etwas gesünder sind und eine bessere Prognose hätten. Das ist eigentlich falsch.

Aber leider ist es für die Herzchirurgie einfache Mathematik: 700 Menschen brauchen in Deutschland ein Herz, rund 350 Spenderherzen gibt es. 60 Patienten auf dieser Warteliste kommen von der Uniklinik Düsseldorf. Sechs bis acht unserer Patienten sterben jedes Jahr, bevor wir ihnen helfen können. Da kann man ehrlich gesagt auch als Arzt Depressionen bekommen. Man weiß ja, dass man diese Situation locker ändern könnte, wenn wir hier in Deutschland eine Gesetzeslage hätten, die es in allen anderen Ländern der europäischen Union bereits gibt.

Wenn Sie als dringlicher Patient in den Niederlanden, Belgien oder Österreich auf ein Spenderherz warten, dann warten Sie eine bis wenige Wochen. In Deutschland müssen die Patienten Monate bis zu einem Jahr ausharren. Diese Zeit müssen sie jedoch erstmal überleben. Denn aufgrund der wenigen Organe, die wir hier zur Verfügung haben, bekommen in 90 Prozent der Fälle solche Patienten eine Transplantation, die als hochdringlich gelten. Patienten also, die ohne eine Transplantation die nächsten Monate sicher nicht überstehen würden.

Angesichts all dessen ist es mir schwer verständlich, dass sich der Bundestag im Prinzip für den Erhalt des Status Quo entschieden hat. Zumal die Argumente der Gegner in vielen Fällen einfach nicht stimmen. Man hätte mit der doppelten Widerspruchslösung beispielsweise keinem Zwang unterlegen. Man hätte sich nur ein einziges Mal entscheiden müssen. Und selbst, wenn man das nicht getan hätte, hätten die Angehörigen einer Organspende noch zustimmen müssen, daher der Begriff doppelte Widerspruchslösung. Diese Lösung wäre also etwas lästig gewesen, weil man einmal hätte „nein“ sagen müssen. Aber dieser Aufwand ist doch wirklich zu verkraften, wenn man sieht, was die Patienten, die kein Organ bekommen, täglich aushalten müssen.

Andere Kritiker sagen, dass das Gesetz nicht die absolute Lösung gewesen wäre. Das stimmt. Aber Aufklärung hat in den vergangenen Jahren überhaupt nichts verändert. In Deutschland kommen jährlich zehn bis elf Spender auf eine Million Einwohner. In Spanien, Kroatien, Polen sind es über 30, teils sogar über 40. Diese Länder haben alle die Widerspruchslösung und eine andere Spendenkultur. In Spanien wird man fast seltsam angeguckt, wenn man nicht spendet. Das muss ja vielleicht auch nicht sein. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland, wenn wir die Widerspruchslösung hätten, von zehn auf 20 Spender pro Million kommen könnten. Das würde die Wartezeit um die Hälfte oder ein Drittel verkürzen und viele Menschenleben retten.

Außerdem gibt es falsche Vorstellungen darüber, was der Tod des Menschen ist. Nur wenn das Gehirn ausgefallen ist – und zwar irreversibel –, nur dann ist man tot. Dann werden die übrigen Funktionen des Körpers mit Maschinen aufrechterhalten, der Mensch lebt aber nicht weiter. Das ist kein Patient mehr, das ist ein Leichnam, bei dem man die Durchblutung künstlich erhält, indem man ihn künstlich beatmet. Für eine gewisse Zeit schlägt das Herz dadurch weiter. So wird man zum Organspender. Der Hirntod wird auch nicht sofort festgestellt. Vorher müssen zwei neurologische Untersuchungen von zwei unabhängigen Ärzten innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden.

Als letztes Argument höre ich immer wieder, dass wir mit der erweiterten Zustimmungslösung etwas Neues eingeführt hätten. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Neu ist nur, dass man im Bürgerbüro oder Einwohnermeldeamt jetzt auf das Thema Organspende angesprochen wird, wenn man einen Ausweis beantragt. Hausärzte können ihre Patienten außerdem, wenn sie wollen, alle zwei Jahre zum Thema beraten. Was für eine Veränderung kann man denn davon erwarten? Aufklärung und Ansprechen hat auch die vergangenen Jahre nichts gebracht. Seit 2012 sollen die Krankenkassen hin und wieder Info-Material an ihre Mitglieder schicken. Die Zahl der Spender ist seitdem aber nicht gestiegen, sondern gesunken.

Jetzt wird das Thema sicher jahrelang niemand mehr anpacken. Das ist für uns Mediziner sehr deprimierend, und es ist wie ein Déjà-vu. 1997 gab es genau diese Abstimmung schon einmal im Bundestag. Was ist passiert? Die Widerspruchslösung wurde abgelehnt. 22 Jahre hat es gedauert, bis wir wieder darüber geredet haben, und wieder ist das Gleiche passiert. Viele meiner Kollegen waren schwer enttäuscht. Für Betroffene, die große Hoffnung in die Abstimmung gelegt haben, war das ein Schlag ins Gesicht.