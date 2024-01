8400 Patienten auf Wartelisten Mehr Organe in NRW gespendet - aber zu wenige Bereitwillige

Die Bereitschaft zur Organspende ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr - im Gegensatz zum Bundestrend - leicht gesunken. Allerdings ist die Zahl der gespendeten Organe im Vergleich zu 2022 etwas gewachsen. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Dienstag in Frankfurt am Main veröffentlicht hat.