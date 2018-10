Organisierte Kriminalität: Mehr Ermittlungen gegen Mafiagruppen in NRW

Düsseldorf Zahl der Ermittlungsverfahren und der Verdächtigen im Bereich der organisierten Kriminalität ist in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landeskriminalamts in Düsseldorf hervor.

Mehr Ermittlungsverfahren, mehr Verdächtige: Die organisierte Kriminalität beschert der Polizei in Nordrhein-Westfalen reichlich Arbeit. Nach 68 Verfahren im Jahr 2016 waren es ein Jahr später 80 Verfahren - ein Plus von 17,7 Prozent. Es ist demnach der höchste Stand seit mehr als zehn Jahren.

Italienische Mafiagruppen seien weiterhin in NRW aktiv. So stecke hinter zwei Überfallserien auf Juweliere in Ostwestfalen die sizilianische Cosa Nostra. 13 mutmaßliche italienische Mafiosi seien im vergangenen Jahr in NRW festgenommen worden.