Ehemaliger NRW-Justizminister über Kampf gegen das Verbrechen „Wir haben vieles geschafft, das im Augenblick gefährdet ist“

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth sieht im Grundgesetz das nötige Rüstzeug gegeben, um die aktuellen Krisen zu meistern. „Wir befinden uns in einer Zeit der Krisen – innere und äußere Bedrohungen setzen Deutschland und Europa zu“, sagte Harbarth am Montagabend auf einer Festveranstaltung des Landesarbeitskreises Christlich Demokratischer Juristen in Nordrhein-Westfalen (LACDJ NRW) in Düsseldorf. Harbath verwies in seiner Rede auf das Grundgesetz, das auch in schwierigen Zeiten für Stabilität sorge. „Das Grundgesetz hat sich über die letzten sieben Jahrzehnte als zukunftsoffene Verfassung erwiesen. Es hat die europäische Integration ermöglicht und begleitet – ebenso die deutsche Einheit. Das Grundgesetz hat auch die Herzen der Menschen erreicht – vielleicht der größte Unterschied zur Weimarer Verfassung“, betonte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts.