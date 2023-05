„Orden der Ehrenlegion“ Laschet erhält höchste französische Auszeichnung

Laschet soll den Orden am kommenden Dienstag vom französischen Botschafter François Delattre in Berlin überreicht bekommen. Laschet war deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter. Während der Pandemie nahm das Land NRW französische Patienten auf – was man Laschet im Elysee-Palast hoch anrechnete. Macron und er duzen sich. Laschet ist inzwischen Abgeordneter im Bundestag.