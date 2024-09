NRW-Landeskriminalamt Mehr Fälle rechtsextremer Gewalt in NRW als bekannt?

Opferverbände begrüßten die Überprüfung, bezeichneten sie aber auch als längst überfällig und übten im Vorfeld auch Kritik am Erhebungs- und Bewertungsverfahren. So kritisierte der Opferverband Rheinland bereits, dass die Projektdurchführung sich nicht an Sensibilität gegenüber den Überlebenden, Angehörigen und Freunden der Getöteten orientiere und deren Perspektiven und Erfahrungen bei der Neubewertung der Fälle explizit unberücksichtigt blieben. Dabei sei es zwingend notwendig, dass Angehörige und Überlebende über den Ausgang einer etwaigen Prüfung ihres Falles informiert werden würden, um bei Bedarf professionelle Beratungs- und Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen und um rechtliche Ansprüche geltend machen zu können, heißt es beim Opferverband Rheinland.