Schlag gegen Mafia So lief die 'Ndrangheta-Razzia in NRW ab

Mit mehr als hundert Durchsuchungen und 30 Festnahmen ist die Polizei in Deutschland und anderen europäischen Ländern gegen die Mafia vorgegangen. An der „Operation Eureka“ gegen die kalabrische 'Ndrangheta waren am Mittwoch nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamts deutsche, belgische und italienische Behörden in enger Zusammenarbeit mit den europäischen Behörden Eurojust und Europol beteiligt.