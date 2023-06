„Filmschauplätze“-Festival Open-Air-Kino kommt in 20 NRW-Städte

Die „Filmschauplätze“ haben bereits eine lange Geschichte: Am 30. Juli 1998 begann das Kino-Festival in Mülheim an der Ruhr vor der Stadthalle, damals an fünf Orten und noch als Teil des europäischen Open-Air-Filmfestivals Cinésites. Seitdem wurde das Format auf weitere Orte ausgeweitet. Seit dem Start der Reihe wurde die Leinwand an mehr als 150 Spielorten aufgestellt, darunter auch Skihänge und stillgelegten Autobahnen. Lediglich im Jahr 2020 mussten die „Filmschauplätze“ wegen der Corona-Pandemie pausieren.