Stadtbewohner in NRW wünschen sich mehr Natur : Wie sich Grün in der Stadt auszahlt

Bäume in der Stadt wir hier in Düsseldorf bringen einen vielfältigen Nutzen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mit einer neuen Onlineplattform kann jeder berechnen, wie Städte in vielerlei Hinsicht von mehr Grün profitieren – das Plus an Lebensqualität lässt sich dabei in einen finanziellen Vorteil umrechnen. Das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt berücksichtigt die zehn größten NRW-Städte.

Was Bäume und Grünanlagen für eine Stadt bringen, lässt sich neuerdings mit wenigen Klicks darstellen. Das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt „Stadtgrün wertschätzen“ bietet eine Online-Plattform, mit der Nutzer berechnen können, welche Vorteile ihnen zusätzliches Stadtgrün bietet – etwa für das Stadtklima, den Wasserrückhalt bei Starkregen und die Aufenthaltsqualität. Gerade weil Hitze und Extremwetterereignisse durch die Klimakrise zunehmen, seien dies wichtige Leistungen für lebenswerte Städte, betonen die Forschenden. Grundlage ist eine repräsentative Befragung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in den 23 größten Städten Deutschlands, die alle mehr als 300.000 Einwohner haben – in NRW sind das Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln, Münster und Wuppertal. Laut der Umfrage wünschen sich drei Viertel der Einwohner mehr Bäume, mehr naturnahe Grünflächen sowie begrünte Wege und Dächer.

Tatsächlich lässt sich der Vorteil einer grüneren Umgebung auch in einen geldwerten Vorteil umrechnen, um es griffiger zu gestalten. „Maßnahmen zur Steigerung des Grünanteils erbringen für die Bevölkerung in den Städten einen jährlichen Nutzen, der einem Euro-Wert in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe entspricht“, erklärt Projektleiter Jesko Hirschfeld vom IÖW. Mit dem Onlinerechner lässt sich dieser Mehrwert schnell anzeigen. Mit Hilfe von Schiebereglern können die Angaben zu Grünflächen, Straßenbäumen, begrünten Wegen, naturnaher Pflege und Gründächern verändert werden.

Angezeigt wird zunächst der Ist-Zustand. Wenn beispielsweise Düsseldorf den Anteil seiner Grünflächen von derzeit 24 auf 30 Prozent der Stadtfläche, die Zahl der Bäume von sechs auf zehn pro 100 Meter und den Anteil der begrünten Dächer von derzeit vier auf 20 Prozent steigern würde, ergibt sich dadurch nach den Ergebnissen des Onlinerechners ein zusätzlicher Nutzen von mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr. Dazu zählen der Schutz vor Überflutungen und Hitze, das Binden von CO2 und Schadstoffen, der Kühlungseffekt, aber auch soziale und kulturelle Aspekte wie Erholungsnutzen und die Aufwertung des Stadtbilds. Für Duisburg würde sich bei einer ähnlichen Steigerung sogar ein zusätzlicher Nutzen von fast 44 Millionen Euro pro Jahr ergeben.

Das Stadtgrün-Bewertungstool soll Stadtverwaltungen, Politik sowie Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen, Potenziale zu erkennen und gemeinsam über verschiedene Strategien zu diskutieren. Denn von einem steigenden Grünanteil sind viele Städte noch weit entfernt. Im Gegenteil: Zehntausende Stadtbäume sind in den vergangenen Jahren durch den Trockenstress in Folge von mehreren Dürrejahren abgestorben und mussten gefällt werden. Grünflächen stehen laut Hirschfeld unter Druck, wo zusätzlicher Wohnraum, öffentliche Einrichtungen und Gewerbeflächen gebaut werden sollen. Das Stadtgrün-Bewertungstool könne auch berechnen, wie hoch die Verluste für die Bevölkerung sind, wenn Grünflächen wegfallen und Straßenbäume verloren gingen. Solche Kosten würden schnell hohe zweistellige Millionenbeträge pro Jahr erreichen und müssten von den Stadtregierungen bei Planungsentscheidungen und bei der finanziellen Ausstattung ihrer Grünflächenämter angemessen berücksichtigt werden.