Omikron-Welle in der Pandemie : Corona-Infektionslage in den NRW-Kitas verschlechtert sich

Eine Erzieherin mit Mudschutz spielt mit einem Kind: In immer mehr Kitas in NRW führt ein Anstieg der Corona-Fälle zu Schließungen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Die Infektionslage in der Kindertagesbetreuung Nordrhein-Westfalens hat sich in Folge der Omikron-Welle erneut verschlechtert. Immer mehr Kitas müssen ganz oder teilweise schließen.

Die Zahl der Kinder und Kita-Beschäftigten, bei denen eine Corona-Infektion gemeldet wurde, ging im Februar um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat nach oben. Das geht aus den jüngsten Daten des NRW-Familienministeriums zur Meldelage in den Kitas des Landes hervor. Bei den Kita-Kindern steigen die Infektionszahlen demnach bereits seit November, bei den Beschäftigten seit Dezember 2021 kontinuierlich an.

Den Tabellen zufolge waren an einem durchschnittlichen Werktag im Februar fast 190 Einrichtungen in NRW teilweise (Januar: 156) und 53 weitere komplett geschlossen (Januar: 57). Das Familienministerium befragt einmal wöchentlich direkt die rund 10 600 geförderten Kitas sowie die 186 Jugendämter für die Kindertagespflege. In der neunten Kalenderwoche (28. Februar bis 6. März) nahmen rund 44 Prozent der geförderten Kitas an der Befragung teil und rund 63 Prozent der Jugendämter. Ihren Angaben zufolge lag die Inanspruchnahme der Kindertagespflege in den vergangenen Wochen relativ konstant bei rund 70 Prozent - in der neunten Kalenderwoche gut 73 Prozent.