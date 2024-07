Anreise, Parken, Maut Olympische Spiele – so kommt man am besten von NRW nach Paris

Düsseldorf · In der französischen Hauptstadt starten am 26. Juli die Olympischen Spiele. Noch gibt es einige Karten und Rückläufer-Tickets. Wie man von NRW aus mit Bahn, Flugzeug oder Auto am besten nach Paris kommt. Und warum sich ein Besuch auch ohne Ticket lohnt.

08.07.2024 , 10:51 Uhr

