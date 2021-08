Polizei in Olsberg : Kleiner Junge nach Suchaktion wohbehalten in Wald aufgefunden

Kleiner Junge nach Suchaktion wohbehalten in Wald aufgefunden

Polizei in Olsberg

Olsberg Im sauerländischen Olsberg hat die Polizei nach einer großen Suchaktion einen fast zweijährigen Jungen wohbehalten im Wald aufgefunden. Das teilte die Behörde am Samstag via Twitter mit.

Das Junge war vor dem Verschwinden zuletzt gegen 11.30 Uhr an einer Schutzhütte gesehen worden. Laut einem Polizeisprecher lief eine große Suchaktion an, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. An nahe gelegenen Schienen wurde der Bahnverkehr vorübergehend unterbrochen, während die Beamten dort suchten.