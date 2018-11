Olpe: Toter Junge im Sauerland – Polizei meldet Festnahme

Olpe Ein vermisster Schüler ist am Mittwoch tot in einem Wald im Sauerland entdeckt worden. Es gab eine Festnahme. Jetzt soll die Obduktion des Leichnams für mehr Klarheit sorgen.

Im Fall des tot aufgefundenen Schülers im Sauerland hat die Polizei am Mittwochabend eine Person festgenommen. Sie befinde sich in Polizeigewahrsam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Weitere Informationen würden aus ermittlungstaktischen Gründen frühestens am Nachmittag veröffentlicht. „Die Staatsanwaltschaft will erst die Obduktion des Jungen abwarten“, sagte ein Polizeisprecher. Die Obduktion soll am Donnerstagvormittag in Dortmund stattfinden.