Unfall in Olpe Radfahrer prallt gegen Auto und wird schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Olpe gegen ein Auto gestoßen und schwer verletzt worden. Der 49-Jährige sei am Freitag aus zunächst unklarer Ursache gegen den am Straßenrand geparkten Wagen gefahren und zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Demnach brachte ihn ein Rettungshubschrauber mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.