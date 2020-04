150 Einsatzkräfte vor Ort : Großbrand in Sägewerk in Olpe

Seit dem frühen Morgen brennt ein Sägewerk westlich von Olpe. Foto: Feuerwehr Olpe/Feuerwehr OlpeF

Olpe Am frühen Mittwochmorgen stand das Sägewerk in Olpe in Brand. Für die Feuerwehr war es ein Einsatz mit besonderen Herausforderungen. Noch ist der Schaden nicht beziffert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Sägewerk in Olpe ist am frühen Mittwochmorgen teilweise abgebrannt. Der Sägebereich der Anlage stand gegen 2.30 Uhr in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Lagerhallen seien nicht betroffen gewesen. Als der Brand im Ortsteil Neuenkleusheim ausbrach, sei das Sägewerk menschenleer gewesen. Verletzt worden sei niemand, auch für Anwohner habe keine Gefahr bestanden.

Am Morgen sei der Brand unter Kontrolle gewesen, sagte der Sprecher weiter. „Der Einsatz wird aber den ganzen Tag über andauern.“ 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK, THW und Polizei seien dafür am Morgen im Einsatz gewesen. Die Versorgung mit Löschwasser und der Schutz der benachbarten Häuser und nicht betroffener Bereiche des Sägewerks stellten sie demnach anfangs vor Herausforderungen.

Weshalb und wo genau das Feuer auf dem Gelände ausbrach, war zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe stand am Morgen noch nicht fest.

(juju/mba)