150 Einsatzkräfte rücken zu Feuer aus : Großbrand im Sägewerk westlich von Olpe

Olpe In Neuenkleusheim bei Olpe brennt ein Sägewerk. 150 Einsatzkräfte rückten zu dem Großfeuer aus.

Die Feuerwehr Olpe ist seit den frühen Morgenstunden bei einem Großfeuer in Neuenkleusheim im Einsatz. In dem westlich von Olpe gelegenen Ortsteil stand beim Eintreffen der Feuerwehren gegen 2.30 Uhr der große Teil eines Sägewerks in Flammen.