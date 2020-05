Großeinsatz Mitte April : Millionenschaden in Sägewerk - technischer Defekt wahrscheinlich

Feuerwehrleute versuchen am 15. April 2020 den Brand im Sägewerk zu löschen. (Archivbild) Foto: dpa/Markus Klümper

Olpe Nach dem Band mit Millionenschaden in einem Sägewerk in Olpe hält die Polizei als Brandursache einen technischen Defekt an einer Maschine für wahrscheinlich.

Eine genaue Bestimmung sei nicht mehr möglich gewesen, weil die Maschinen völlig zerstört waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Hinweise auf Brandstiftung gibt es demnach nicht.

Bei dem Feuer Mitte April waren zwei Hallen komplett ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, das Sägewerk war zu dem Zeitpunkt menschenleer.

(hsr/dpa)