Hintergründe unklar : Angriff in Obdachlosenunterkunft in Olpe – Mann sticht anderen Bewohner nieder

Angriff in Obdachlosenunterkunft in Olpe – Mann sticht anderen Bewohner nieder

In Olpe kam es in einer Unterkunft für Obdachlose zu einer Messerstecherei (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Olpe Ein 49 Jahre alter Bewohner einer städtischen Unterkunft für Obdachlose in Olpe hat einen 44-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft.

Ein 49 Jahre alter Bewohner einer städtischen Unterkunft für Obdachlose in Olpe hat einen 44-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Der Mann, der ebenfalls dort untergebracht gewesen sei, sei bei dem Angriff am Samstagabend durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Mittlerweile sei er aber außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.