Kontrolle in Olpe : Polizei erwischt Mann mit 3,42 Promille zweimal

Kontrolle in Olpe

Olpe Nachdem ein Autofahrer in Olpe mit mehr als zwei Promille von der Polizei erwischt worden ist, hat er später seine Tour fortgesetzt und ist noch betrunkener erneut ertappt worden.

Bei der zweiten Kontrolle in Olpe bei Gummersbach hatte der 46-Jährige „deutlich über drei Promille Blutalkohol“, wie die Beamten am Freitag berichteten. Laut einem Sprecher lag der Wert bei 3,42. Er sei „deutlich betrunken“ gewesen. In dem Pkw des Mannes fanden die Polizisten mehrere Flaschen mit hochprozentigen Getränken - teils geleert.