Lkw-Unfall bei Olpe : 28-Jährige läuft auf Fahrbahn bei A45 und wird schwer verletzt

Olpe Zwei Lkw prallen zusammen, als eine 28 Jahre alte Frau bei Olpe auf die Fahrbahn der A45 läuft. Die Frau wird dabei schwer verletzt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Suizidversuch aus.

Bei einem offensichtlichen Suizidversuch einer Frau auf der Autobahn 45 in Nordrhein-Westfalen sind zwei Lastwagen aufeinandergeprallt. Nach ersten Erkenntnissen war die 28-Jährige am Mittwochnachmittag aus einem auf dem Seitenstreifen stehenden Auto ausgestiegen und unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen, wie die Polizei am Donnerstag in Dortmund mitteilte. Die Frau wurde demnach von einem der Lastwagen erfasst und schwer verletzt.