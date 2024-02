Abgelaufene Süßigkeiten als Wurfmaterial Olle Kamelle an Karneval – was dahinter steckt

Auch in Frechen-Bachem und in Alt-Hürth sollen Tüten mit demselben Datum gefangen worden sein. Darüber berichtete zuerst der „Kölner Stadtanzeiger“. In den sozialen Medien mutmaßte eine Frau, dass es sich in dem Fall um einen Fehldruck handeln könnte. Die Süßigkeiten seien laut Packungsbeschriftung in China produziert worden, möglicherweise sei das Datum nur in einem anderen Format, also Jahr/Monat/Tag statt wie hier sonst üblich Tag/Monat/Jahr gedruckt worden. Diese Theorie äußerte auch schon die Pressewartin der KG Löstige Jonge Jakobwüllesheim (Vettweiß/Düren) gegenüber dem Nachrichtenportal „Der Westen“.