Prozess in Dortmund Ohrfeige für Oliver Pocher – Rapper Fat Comedy verurteilt

Der Rapper Fat Comedy ist am Freitag vom Amtsgericht Dortmund zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro verurteilt worden. Für den Angriff auf Oliver Pocher hatte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer am Ende der zweistündigen Verhandlung eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten gefordert. Dem war das Gericht nicht nachgekommen.