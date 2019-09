Wenn es wieder heißt „O’zapft is“ schmeißt sich einmal im Jahr auch die Damenwelt in NRW in das bayrische Trachtenkleid. Welche Variationen des Klassikers in diesem Jahr besonders im Trend liegen, haben wir für Sie gesammelt.

In diesem Jahr sind die Blusen der Dirndl deutlich höher geschlossen, als in den vergangenen Jahren. Was die neuen Trendteile deswegen aber nicht weniger aufregend macht. Auch die Farben der Kleider und Schürzen sind deutlich züchtiger und gesetzter als noch in den Jahren davor. Besonders edel sehen Töne in Bordeaux und Tannengrün aus.