Haaren (Kreis Heinsberg)

Beim traditionellen Oktoberfest vom 7. bis 9. Oktober feiern Menschen aus ganz NRW. Drei Tage lang verwandelt sich der Platz auf der Festwiese an der Windmühle in Haaren in ein riesiges Festzelt. Vom Fassanstich am Freitag über den Oktoberfestball am Samstag bis zum bayrischen Frühschoppen am Sonntag ist alles mit dabei. Tickets können für das ganze Wochenende für 39,30 Euro oder die einzelnen Tage für Steh- oder Sitzplätze (17,50 Euro) sowie ganze Tische für zehn Personen (175 Euro) gebucht werden. Mehr Infos gibt es hier.