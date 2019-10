Kritik an RTL : Mann küsst Dirndl-Testerin vor laufender Kamera in den Ausschnitt

Foto: Screenshot RTL Eine Mitarbeiterin des Filmteams hält den Mann auf.

München In einer RTL-Sendung sollen zwei junge Frauen die neuen Dirndl-Trends auf dem Münchener Oktoberfest testen. Dabei wird eine der beiden von einem Besucher sexuell belästigt. Der Sender hat den Beitrag mittlerweile aus der Mediathek entfernt.

Das Münchner Oktoberfest ist vor allem eins: traditionell. Männer tragen Lederhosen, Frauen Dirndl. Trotzdem gibt es jedes Jahr neue Trends. 2019 ist einer davon das hochgeschlossene Dirndl, das den Ausschnitt der weiblichen Besucher verdeckt. In der Sendung „Guten Morgen Deutschland“ wollte RTL nun testen, welche Tracht auf der Wiesn besser ankommt – und hat für einen Eklat gesorgt.

In dem Beitrag, den RTL mittlerweile aus der Mediathek gelöscht hat, ist zu sehen, wie ein offenbar angetrunkener Besucher die junge Testerin mit tiefem Dekolleté belästigt. Der Mann greift der Frau an die Hüfte und zieht sie zu sich, um ihr dann einen Kuss in den Ausschnitt zu drücken. Der Vorfall geschieht ganz offensichtlich gegen den Willen der Dirndl-Testerin. Auch als sie den Mann wegdrückt, lässt er nicht von ihr ab. Erst als eine Mitarbeiterin des Filmteams ihren Arm ausstreckt, hört er auf und geht grinsend weiter.

RTL MoMa beim Dirndl Test aufm Rauschgiftfest München: 4. Bild ein besoffener Mann der dem Mädel ins Dekolleté schlabbert... sie dreht sich etwas unsicher weg! Ekelhaft! Was transportiert ihr für eine Message? @RTLde #youtoo #Oktoberfest #sexismus — marek (@thegroundhogcan) September 27, 2019

RTL kommentiert den Vorfall in der Sendung nicht. Die Off-Stimme sagt lediglich: „Für unsere offenherzige Probandin Lisa sieht es anders aus“ – zuvor hatte eine andere Testerin im geschlossenen Dirndl erklärt, sich damit wohler zu fühlen. In der nächsten Szene wird die junge Frau, die gerade belästigt wurde, zu ihrer Tracht befragt. Währendessen läuft ein älterer Mann an ihr vorbei, der ihr auf die Brüste starrt und etwas murmelt, was für den Zuschauer nicht mehr zu hören ist. „Was er besser findet, muss er uns wohl nicht mehr sagen“, sagt die Sprecherin aus dem Hintergrund.

In den sozialen Netzwerken hat der Clip Empörung ausgelöst. Auf Twitter schreibt ein Nutzer: „Ekelhaft! Was transportiert ihr für eine Message?“ Ein anderer meint: „RTL hätte direkt die Polizei rufen sollen. Aber Quoten und Skandale sind denen natürlich wichtiger.“ Die Moderatoren der Morgensendung thematisieren die Belästigung nach dem Beitrag nicht. Stattdessen wurden im Anschluss Oktoberfest-Besucher gefragt, welches Outfit sie lieber mögen. Ein Mann sagt: „Tiefer Einblick, finde ich toll.“

