Badespaß in den Sommerferien Sieben schöne Naturfreibäder in NRW

Ferienzeit ist Badezeit. Die einen mögen es, in der Natur zu sein, doch viele sind nicht begeistert von der Aussicht auf schlammige Böden und Fische in den Badeseen. Wer trotzdem ohne Chemie und Chlor baden möchte, für den sind Naturfreibäder eine gute Alternative. Hier wird das meist über ein Klärbecken gereinigt, zwischen dem und dem Schwimmbecken ein ständiger Wasseraustausch stattfindet. Manche Naturschwimmbäder setzen auch auf ökologische Reinigungsprozesse, bei denen bestimmte Pflanzenarten eingesetzt werden. Wir haben sieben Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen ausgesucht, in denen der Badetag ganz ohne Chlorgeruch vonstatten geht.