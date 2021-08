Offener Brief an Angela Merkel und Malu Dreyer : Was die von der Flut betroffenen Gemeinden fordern

Foto: dpa/Boris Roessler 24 Bilder Ahrweiler kämpft nach Katastrophe mit Trümmern und Schlamm

Altenahr Mehr als ein Dutzend Bürgermeister aus dem Ahrtal haben sich nach der Flutkatastrophe in einem offenen Brief an die Kanzlerin gewandt. Sie fordern schnelle und entschiedene Hilfe.

Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr Cornelia Weigand richtet einen offenen Brief gemeinsam mit den Ortsbürgermeistern der betroffenen Orte und Initiatoren an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Denn auch wenn die Hilfsbereitschaft in den vergangenen drei Wochen überwältigend gewesen sei, werde es immer klarer, dass die bisherigen Hilfen „nicht ansatzweise ausreichen werden“. In zehn Punkten fordern die Unterzeichnenden, darunter Bürgermeister der Orte Altenahr, Berg und Mayschoß, eine „Zukunftsperspektive im Ahrtal.“

Als ersten Punkt fordern die Bürgermeister einen Sonderbeauftragten mit umfassenden Kompetenzen und einen ihm zugeordneten Stab von Fachleuten. „Die Komplexität und Interdependenz der notwendigen Entscheidungen erfordert eine Bündelung der Kompetenz“, heißt es in dem Brief. Man gehe von einem Schaden in zweistelliger Milliardenhöhe aus, weshalb ein solcher Stab auf Bundesebene gebildet werden müsse, um überhaupt effektiv handeln zu können.

Info Ein Spendenkonto der Verbandsgemeinde Spenden Die Verbandsgemeinde Altenahr hat für die Betroffenen und für die Einleitung von Sofortmaßnahmen ein Spendenkonto eingerichtet: Betreff: Katastrophenhilfe Altenahr Kreissparkasse Ahrweiler IBAN: DE45 5775 1310 0000 2000 30 BIC: MALADE51AHR Mehr Weitere Infos auch unter www.altenahr.de

Die Bürgermeister fordern zudem kurzfristige Perspektiven für Strom, Wasser und Abwasser. Auch Heizungen werden benötigt, um im Herbst weitere Schäden an den noch bestehenden Gebäuden zu verhindern. Gerade wenn die Temperaturen wieder sinken, sei es nötig, ortsnahe Winterquartiere einzurichten. „Die Gefahr von Seuchen und Krankheiten steigt mit jedem Tag, da eine intakte Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung in großen Teilen nicht mehr existent ist. Dementsprechend steigt auch die Angst in der ohnehin schon stark traumatisierten Bevölkerung“, heißt es. Menschen hätten aus Verzweiflung sogar schon Suizid begangen.

Auch die Infrastruktur, wie Brücken, Straßen und Schienen, sowie Schulen, Kitas und Krankenhäuser müssten dringend wieder aufgebaut werden. Für zukünftige Hochwasser soll mehr Sicherheit geschaffen werden. „Eine zeitige Warnung hat es dieses Mal oft nicht gegeben“, das dürfe sich nicht wiederholen. Beim Wiederaufbau fordern sie deshalb auch, dass neue hochwassertauglichere Bauweisen verwendet werden. Auch eine Elementarschutzversicherung „für alle und jeden“ zu „akzeptablen Konditionen“ fordern die Ortsvorsteher.

Lesen Sie auch Trauma-Bewältigung in den Flutregionen : Erste Hilfe für die Seele