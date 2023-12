Unfall in Oer-Erkenschwick Frontalzusammenstoß am 1. Weihnachtstag – sieben Verletzte

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Oer-Erkenschwick sieben Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer wollte am Montagabend mit seinem Wagen an einer großen Kreuzung nach links abbiegen, als ihm ein anderer Pkw entgegenkam. Die Ampel zeigte für beide Autos grün, es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.