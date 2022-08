Polizeieinsatz im Ruhrgebiet : Gelöschtes Video – „Das hätte er nicht machen dürfen“

Fahrzeuge von Polizei und Rettungsdienst stehen am 7. August 2022 am Einsatzort in Oer-Erkenschwick. (Archivbild) Foto: dpa/Marc Gruber

Oer-Erkenschwick Vier Polizeikräfte aus Recklinghausen sollen einen Zeugen genötigt haben, ein Handyvideo zu löschen. Noch ist unklar, warum sie das getan haben könnten. Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor einer Vorverurteilung. Es gehe meistens darum, die Persönlichkeitsrechte einer hilflosen Person zu schützen.

Nach einem Polizeieinsatz gegen einen Randalierer in Oer-Erkenschwick am 7. August ist noch unklar, ob vier Polizeibeamtinnen- und beamte des Polizeipräsidiums Recklinghausen sich wegen Nötigung strafbar gemacht haben. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagt ein Sprecher des Staatsanwaltschaft Bochum. In mindestens einem Fall bestehe der Verdacht, dass die Beamten ein Video gelöscht haben, das ein Zeuge des Einsatzes mit seinem Handy gefilmt hatte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde eine Fachfirma damit beauftragt, die gelöschten Dateien wiederherzustellen. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, ist noch unklar. „Weitere Zeugen des Einsatzes bitten wir, sich bei der Polizei Dortmund zu melden“, sagt der Sprecher. Gegen die Beamtinnen- und beamten wurden inzwischen auch disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Recklinghausen auf Anfrage mitteilte. „Sie sind aber noch im Dienst“, sagt er. Aus Ermittlerkreisen hieß es zudem: „Das hätte er nicht machen dürfen. Er kann sich zwar die Videos anschauen auf dem Handy, aber er darf sie nicht löschen.“

Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW, warnt vor einer Vorverurteilung der Polizeibeamtinnen- und beamten. „Erst wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, lässt sich der Sachverhalt bewerten“, sagt er. Losgelöst vom Fall aus Oer-Erkenschwick weist Mertens darauf hin, dass das Fotografieren und Filmen einer hilflosen Person einen Straftatbestand darstellt. „Natürlich können Handyvideos auch dabei helfen, Straftaten aufzuklären, aber wir haben auch eine Gaffer-Problematik“, sagt er. „Egal was passiert, es stehen immer Leute dabei, die das Ganze filmen und dann tauchen Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken auf – derjenige, der gefilmt wird, ist aber meistens nicht in einem Zustand, indem er sich gerne gefilmt weiß, weil er vielleicht verletzt, hilflos oder betrunken ist.“

Wenn Polizeibeamte einschreiten, um ein Filmen zu verhindern, so machen sie das laut Mertens nicht, weil sie ihre Maßnahmen nicht gefilmt wissen wollen, sondern um die Persönlichkeitsrechte der Person zu schützen. Wie aus Ermittlerkreisen zu erfahren war, könnte das auch bei dem Einsatz in Oer-Erkenschwick so gewesen sein: Der 39 Jahre alte Randalierer war bewusstlos und nackt, als die Umstehenden ihre Kameras zückten. Dass Polizeibeamte Bilder oder Videos einfach löschen, ist aber nicht üblich, und erfolgt, wenn überhaupt, nur freiwillig, wie Mertens sagt. „Eigentlich müssen die Beamten Anzeigen schreiben und die Handys sicherstellen.“ Ein Richter muss dann über die Beschlagnahmung und die Auswertung der Mobiltelefone entscheiden.