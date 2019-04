Für Abi-Feier in Oer-Erkenschwick : Abiturienten drehen Video mit Spielzeugwaffen und sorgen für Polizeieinsatz

Für Abi-Feier in Oer-Erkenschwick

Oer-Erkenschwick Ein Videodreh von Jugendlichen für eine anstehende Abitur-Feier ist in Oer-Erkenschwick außer Kontrolle geraten. Der Grund: Zu den Film-Requisiten gehörten Waffenattrappen.

Der Polizei sei am Montag zunächst eine Person gemeldet worden, die in der Nähe einer Schule und eines Kindergartens in einem Auto sitze und bewaffnet sei, berichtete eine Sprecherin. Hochalarmiert fuhren die Beamten mit mehreren Wagen zu der Stelle.