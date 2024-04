Nadelstichtaktik von Verdi Wie es mit den ÖPNV-Streiks jetzt weitergeht

Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Nadelstichtaktik fort, um für das Personal im ÖPNV bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Nachdem am Montag in mehreren Städten wie Düsseldorf der Busverkehr weitgehend lahmgelegt wurde und vereinzelt es auch Einschränkungen im Bahnverkehr gab, sind am Dienstag auch Viersen und Mönchengladbach betroffen, indem die entsprechenden Betriebshöfe von NEW Mobil bestreikt werden. Erstaunlich war, dass es NEW Mobil auf der eigenen Internetseite bis montags 15 Uhr nicht geschafft hatte, auf den Streik aufmerksam zu machen, obwohl Verdi den Streik per Mail um vier Uhr früh angekündigt hatte. „Das finde ich schon unglücklich“, sagt Detlev Neuß, in Mönchengladbach lebender Bundesvorsitzender des Fahrgästeverbandes Pro Bahn, „es hätte doch gereicht, auf den Arbeitskampf bei NEW aufmerksam zu machen und den Notfahrplan für später am Tag anzukündigen.“