Fragen und Antworten Wo Busse und Bahnen in NRW streiken – und wo nicht

Der Streik soll in Wellen kommen, so kündigte es die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag, 22. Februar, in Berlin an. Fast in ganz Deutschland ruft sie die Mitarbeiter der Nahverkehrsbetriebe in der nächsten Woche auf, ihre Arbeit niederzulegen – nur Bayern ist nicht betroffen. Die wichtigsten Infos im Überblick.