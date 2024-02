Streik im ÖPNV Diese Verkehrsbetriebe in NRW werden am Donnerstag und Freitag bestreikt

Erst Anfang, dann Mitte und jetzt Ende Februar: Verdi hat erneut zu Streiks in kommunalen Verkehrsbetrieben aufgerufen. NRW soll am Donnerstag, 29. Februar, und am Hauptstreiktag zum Klimatag am Freitag, 1. März, betroffen sein. Welche Betriebe bestreikt werden, listen wir in alphabetischer Reihenfolge auf.

Bielefeld – moBiel GmbH

Bochum – Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft

Bonn – Verkehrs-GmbH (SWBV), Stadtwerke Bonn Dienstleistungs-GmbH (SWBD), Stadtwerke Bonn GmbH (SWB)