Streik im ÖPNV Diese Verkehrsbetriebe in NRW werden am Freitag bestreikt

Der Lokführerstreik der GDL ist gerade vorbei, da kommt auf Fahrgäste das nächste Ärgernis zu: Verdi ruft für Freitag (2. Februar) in NRW und weiteren Ländern zu Warnstreiks in kommunalen Verkehrsbetrieben auf. Welche Betriebe bestreikt werden, listen wir in alphabetischer Reihenfolge auf.

Bielefeld – moBiel GmbH

Bochum – Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft

Bonn – Verkehrs-GmbH (SWBV), Stadtwerke Bonn Dienstleistungs-GmbH (SWBD), Stadtwerke Bonn GmbH (SWB)