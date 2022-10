Lars Beusker gewinnt „Nature Phohotographer of the Year“ : „Das ist für einen Westfalen schon aufregend“

Oelde Von Oelde nach New York - der Fotograf Lars Beusker hat den International Photography Award als bester Natur-Fotograf gewonnen. Zur Preisverleihung geht es in die Carnegie Hall.

Die tritt in der nächsten Woche auch Lars Beusker an. Der 1973 in Westfalen geborene Beusker studierte Design und Fotografie, arbeitete lange in der Modebranche, bis er dieser 2018 „einfach überdrüssig“ wurde. “Im Februar 2018 machte ich meine erste Reise nach Kenia, verliebte mich in Land. Menschen - und auch Tiere“. Er schoss ein paar Fotos, stellte diese nach seiner Rückkehr nach Deutschland aus, sie kamen gut an -“von da an war mir klar, ich werde keine Auftragsarbeiten mehr machen, nur noch Tierfotografie!“.