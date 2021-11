Unfall bei Sanierungsarbeiten : Balkon stürzt in die Tiefe - 27-Jähriger schwer verletzt

Balkon stürzt in die Tiefe - 27-Jähriger schwer verletzt

Oelde Aus unbekannter Ursache ist bei Sanierungsarbeiten in Oelde ein Balkon abgebrochen. Ein Mann ist dabei schwer verletzt worden.

Ein Balkon ist bei Sanierungsarbeiten an einem Haus in Oelde im Münsterland abgebrochen und hat dabei einen Mann schwer verletzt. Der Balkon riss am Dienstagmittag aus bisher unbekannten Gründen ab, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dabei sollen Teile des Balkons oder des Gerüsts den Mann verletzt haben.