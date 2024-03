Karton in Ochtrup explodierte Explosion auf Gehweg — 58-Jähriger schwer verletzt

Ochtrup · Bei einer Explosion auf einem Gehweg in Ochtrup im Kreis Steinfurt ist am Freitagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Der 58-Jährige, der mit seinem Hund unterwegs war, hatte offenbar einen Karton am Straßenrand angefasst.

08.03.2024 , 14:11 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stehen vor Absperrband in Ochtrup: Auf dieser Straße ist ein Mann bei einer Explosion schwer verletzt worden. Foto: dpa/David Poggemann

Bei der Explosion eines Kartons auf einem Gehweg auf der Kardinal-von-Galen-Straße im münsterländischen Ochtrup ist am Freitag ein Mann schwer verletzt worden. Der 58-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Münster mit. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und hat eine Mordkommission eingesetzt. Nach ersten Erkenntnissen war der 58-Jährige am frühen Morgen aus einem der anliegenden Häuser auf die Straße getreten. Als er sich dem auf dem Gehweg stehenden Karton näherte, sei dieser explodiert. Was sich in der Kiste befand, war zunächst unklar. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben wir keine Hinweise darauf, dass eine Gefahr für die Bevölkerung von Ochtrup aufgrund des Vorfalls besteht“,sagte Kommissionsleiter und Erster Kriminalhauptkommissar Thomas Götze. Für Hinweise wurde eine Hotline eingerichtet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02551155816 zu melden.

(top/dpa)