Prozess gegen mutmaßlichen Russland-Spion „Das war der Einstieg in meinen Teufelskreis“

Vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf startete am Montag der Prozess gegen einen Soldaten der Bundeswehr, der wegen mutmaßlicher Spionage für Russland angeklagt ist. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Thomas H. aus Bad Kreuznach vor, Informationen zur Weiterleitung an einen russischen Geheimdienst übermittelt zu haben. Der heute 54-Jährige hatte über seine Arbeit im Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz Zugang zu diesen Informationen.