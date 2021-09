Anklage eingereicht : Oberhausener Familie soll IS-Terroristen fast 20.000 Euro gegeben haben

Düsseldorf/Oberhausen Die Beschuldigten aus Oberhausen sollen einem Familienmitglied rund 20.000 Euro übermittelt haben. Von der Mitgliedschaft ihres Verwandten in der terroristischen Vereinigung sollen sie gewusst haben.

Eine Oberhausener Familie soll einem Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fast 20.000 Euro gegeben haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wirft den 23 bis 50 Jahre alten Deutschen deswegen Unterstützung einer Terrorvereinigung vor.

Bei dem IS-Terroristen handele es sich um ein Familienmitglied. Die Angeschuldigten hätten gewusst, dass sich ihr Verwandter dem IS angeschlossen habe, wie die Behörde am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.