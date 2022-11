55.000 Lichter am „Weihnachtshaus“ Oberhausener eröffnet Weihnachtssaison mit Lichtermeer

Das Nikolauskostüm liegt bereit - und 55 000 Lichter sind am und im „Weihnachtshaus“ installiert: An diesem Freitag starten der Oberhausener Dirk van Acken und seine Frau Barbara ihre diesjährige Weihnachtssaison. Die Eheleute schmücken ihr Haus Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit mit zahllosen Lichterketten, leuchtenden Schneemännern und Engelchen und spielen dazu Weihnachtsmusik in Dauerschleife. 25 bis 30 Gäste werden zur Saisoneröffnung am Freitag erwartet, wie van Acken sagte.