Rettungshubschrauber im Einsatz : Viele Verletzte bei Zusammenstoß von Bus und Straßenbahn in Oberhausen

Viele Verletzte bei Zusammenstoß von Bus und Straßenbahn in Oberhausen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einer Straßenbahn in Oberhausen sind mehrere Menschen verletzt worden. Foto: dpa/Markus Gayk

Update Oberhausen Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Bus in Oberhausen ist ein Mensch schwer verletzt worden. Sechs weitere Menschen haben leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Bus in Oberhausen ist am Donnerstag ein Mensch schwer verletzt worden. Sechs weitere Menschen erlitten bei der Kollision leichtere bis mittelschwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. 33 weitere Betroffene seien an der Unfallstelle zudem notfallseelsorgerisch betreut worden.