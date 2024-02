Mordkommission ermittelt in Oberhausen Vermisste Frau tot nahe Behindertenwerkstatt entdeckt

Eine seit Dienstag vermisste 22-Jährige ist in Oberhausen tot aufgefunden worden. Die Eltern hatten die junge Frau als vermisst gemeldet, weil sie am Dienstag nach ihrer Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung nicht nach Hause kam, wie die Polizei in Essen am Mittwoch mitteilte.