Staatsschutz ermittelt : Farbattacke auf russischen Supermarkt in Oberhausen

Oberhausen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine besorgt auch russischstämmige Menschen in Nordrhein-Westfalen. In Oberhausen wurden die Scheiben eines russischen Supermarkts mit weißer Farbe beschmiert und beschädigt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch die Frontscheiben eines Supermarktes in Oberhausen beschädigt, der russische und polnische Spezialitäten verkauft. „Man hat versucht, eine Scheibe einzuschlagen und weiße Farbe gegen sämtliche Scheiben geschüttet“, sagt Anastasia Kirsch, die Sprecherin der Kauver-Märkte, die etliche Filialen in Deutschland haben. Farbschmierereien habe es schon in der vergangenen Woche gegeben. „Der Inhaber und die Mitarbeiter sind geschockt“, sagt sie. „Die Stimmung hat sich hier in Deutschland so schnell verändert, das macht ihnen Angst – und es macht sie traurig.“