In Dienstgebäude : Toter Polizist in Oberhausen gefunden

Oberhausen In einem Dienstgebäude der Polizei in Oberhausen ist ein Polizist tot aufgefunden worden. Die Ermittler der Kriminalpolizei Essen schließen sowowhl Fremdverschulden als auch einen Unfall aus.

Das teilte die Polizei in Oberhausen am Dienstag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Duisburg auf Anfrage mit. Der Suizid des 41 Jahre alten Kollegen löse tiefe Betroffenheit bei den Beschäftigten der Polizeibehörde in Oberhausen aus, sagte ein Sprecher.