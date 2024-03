Mordkommission ermittelt in Oberhausen Tote Frau bei Behindertenwerkstatt entdeckt – 27-Jähriger festgenommen

Die junge Frau war bereits am Dienstag von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht wie üblich nach ihrer Arbeit in der Werkstatt nach Hause zurückgekehrt war. Polizisten fanden die junge Frau am Mittwoch (28. Februar 2024) gegen 04.40 Uhr tot in der Nähe der Behinderteneinrichtung in Oberhausen-Sterkrade. Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.