Steinige Beute in Oberhausen Titanic und Eiffelturm geklaut – Polizei fahndet mit Video nach Lego-Dieben

Die Titanic könnte ihnen zum Verhängnis werden: Die Polizei fahndet in Oberhausen mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach mutmaßlichen Lego-Dieben. Die beiden jungen Männer hätten Mitte Juli in einem unbeobachteten Moment aus einem großen Einkaufszentrum Lego-Bausätze im Wert von 1300 Euro mitgehen lassen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Oberhausen. Die Bilder zeigen die Verdächtigen gut erkennbar mit zwei großen Paketen. Darin enthalten: Bausätze des Eiffelturms und der Titanic.