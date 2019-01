Nächtlicher Rohrbruch: Mehr als 200.000 Menschen im Ruhrgebiet ohne Wasser

Wasser, Kies und Sand sind durch den Wasserrohrbruch auf die Straße in Mülheim gespült worden. Foto: dpa/Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Oberhausen Ein Wasserrohrbruch im Ruhrgebiet hat mehr als 200.000 Menschen kurzzeitig von der Wasserversorgung abgeschnitten. Grund war ein Wasserrohrbruch, der sogar die Straßendecke anhob.

In Mülheim an der Ruhr war am Donnerstagabend eine Fernwasserleitung nach Oberhausen geborsten, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Das gesamte Stadtgebiet Oberhausen und der Mülheimer Stadtteil Styrum seien danach ohne Wasser gewesen. Nach etwa einer Stunde konnte die Versorgung wieder hergestellt werden.