Elf Objekte im Ruhrgebiet durchsucht Polizei stürmt Wohnungen von mutmaßlicher Enkeltrick-Bande

Einsatzkräfte haben im Ruhrgebiet eine mutmaßliche Enkeltrick-Betrügerbande hochgehen lassen. Am Dienstagmorgen seien elf Wohnungen und Geschäftsadressen in Oberhausen, Duisburg und Essen durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zwei Personen seien festgenommen worden, sieben weitere seien auf der Polizeiwache zu den Vorwürfen befragt worden und durften dann wieder gehen.