Hintergründe unklar : Oberhausener Polizei findet tote Frau in Auto

Die Polizei in Oberhausen hat in einem Auto eine leblose Frau gefunden (Symbolbild). Foto: dpa

Oberhausen In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei in Oberhausen eine leblose Frau in einem Auto entdeckt. Ihre Identität und die Hintergründe sind noch unklar.

In der Nacht zu Donnerstag meldeten Zeugen einen geparkten Pkw in Oberhausen-Osterfeld, in welchem eine augenscheinlich bewusstlose Frau lag.

Die eingetroffenen Beamten fanden vor Ort eine regungslose weibliche Person in dem Fahrzeug vor. Durch einen Notarzt konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

Die Identität der Verstorbenen und Umstände des Todes sind Gegenstand der Ermittlungen. Klarheit über die Todesursache soll die morgige Obduktion ergeben.

Die Polizei Essen hat zunächst unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen übernommen.

(toc)